Yenişehir'de metruk binalar yıkılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımına başlandı.

Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçedeki can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması talimatı verdi. Yenişehir Belediyesi ekipleri de çevre kirliliğine yol açan binaları tek tek yıkmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Davut Aydın, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Can güvenliği adına tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllar Tahakkuk Şefi olarak görev yaptığını, personel ile iyi bir iletişimi olduğunu ifade eden Aydın, "Seçildiğimde ilk işim bu binaları ortadan kaldırmak olacak demiştim. Mazbatayı aldığım gün yıkım kararını verdik" şeklinde konuştu.

Ayrıca şeffaf yönetim ve sorunlara hızlı çözümler bulabilmek için 549 773 16 16 numaralı bir WhatsApp iletişim hattı kurulduğunu belirten Aydın, "Vatandaşlarımız bu numaraya ilçemizde gördükleri eksiklikleri ya da taleplerini fotoğraflı veya yazılı olarak atabilir. Bu sistemde ilgili daire amirlerim ve ben de olacağım. Sıkıntıları anında görebilecek ve ekip olarak müdahale etme şansı yakalamış olacağız" dedi.