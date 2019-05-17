Yenişehir'de öğrencilerin iftarı belediyeden

Gerçekleştirilen protokol ile İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören tüm öğrencilerin iftar yemeklerinin ücreti Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın arasında imzalanan protokol ile İbrahim Orhan MYO öğrencileri, akşam okul yemekhanesinde dağıtılan iftar yemeğinden ücretsiz yararlanabilecek. Ramazan ayının geri kalan günlerinde tüm masrafları Yenişehir Belediyesi'nden karşılanacak olan iftar yemeğinden meslek yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler faydalanabilecek. Rektörlük Makamı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Belediye Başkanı Davut Aydın'a örnek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Öğrencilerin sadece derslerine odaklanması gerektiğini aktaran Kılavuz, “Öğrencilerimizin normal koşullarda öğlen ve akşam yemeklerini kişi başı 2,5 TL'den üniversite olarak biz karşılıyorduk. Ancak ramazan ayının manevi ikliminde öğrencilerimize bir nebze iyi gelecek böylesine güzel bir protokol imzalamak kısmet oldu. Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Başkan Vekilimiz ve Önceki Dönem Yenişehir Belediye Başkanımız Süleyman Çelik ve İlçe Kaymakamımız Suat Seyitoğlu'ndan böyle örnek bir protokol teklifi geldi. Bizler de seve seve kabul ettik. Öğrencilerimiz, ramazan bayramına kadar iftarlarını ücretsiz olarak okulumuzun yemekhanesinde açabilecekler. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Belediyemizin verdiği bu desteği çok değerli buluyoruz. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise, ilçede eğitim gören tüm öğrencilerin en iyi imkanları hak ettiğini ve bu anlayış ile önümüzdeki dönemde çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti. Öğrencilerin eğitimleri dışında farklı bir sorun ile uğraşmamaları için belediye olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini aktaran Aydın, protokolün Bursa Uludağ Üniversitesi'ne, Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu'na ve tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokolde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve İbrahim Orhan MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sincik de hazır bulundu.