Yenişehir'de Ramazan bereketi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir İlçesi'nde gerçekleştirilen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ilçelerde buluşturan iftar programını bu kez Yenişehir'de gerçekleştirdi. Yenişehir Kültür Merkezi önündeki alanda düzenlenen iftara ilçede yaşayan vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 2 bin kişinin aynı sofrada buluştuğu iftara, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte katıldı.

En büyük zenginlik

Yenişehir'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Aktaş, “Güzel bir iftardayız. Ülke olarak zenginliklerimiz var. Madenlerimiz, ihracatımız, üretimimiz ve tarımımız var, evet bunların hepsi birer zenginlik. Ancak bana göre en büyük zenginliğimiz bir araya gelişimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz Birlik ve beraberliğin kıymetlini bilelim, ilelebet bir ve beraberce yürümeye devam edelim” diyerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.