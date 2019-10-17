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Yenişehir'de tarla yollarına Büyükşehir eli değdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ulaşıma elverişli olmayan bozuk tarla yollarında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ulaşıma elverişli olmayan bozuk tarla yollarında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda yollar genişletilip kullanıma uygun hale getiriliyor.


Yol düzenleme çalışmalarının son aşamaya geldiği Yenişehir Beypınar Mahalle Muhtarı Metin Hüner, toplam 20 kilometrelik yolun kullanılabilir duruma getirildiğini söyledi.


Artık güvenle tarlalarına ulaşabileceklerini belirten Muhtar Hüner, "Bugüne kadar traktör ya da kamyonetlerle bu yollarda çok sıkıntılar çektik. Yaptığımız başvurulara olumlu yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

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