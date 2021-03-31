Yenişehir'de tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. 1500 tavuğun telef olduğu yangında, çiftlik kullanılamaz hale gelirken zararın 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent Mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1500 tavuk telef olurken çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle ortaya çıkan zararın 1 milyon lira olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.