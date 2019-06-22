İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenişehir'de yaz okulları başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaz spor okulları açıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaz spor okulları açıldı.


Belediye Spor Hizmetleri İşletme Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyespor tarafından programlanan ücretsiz yaz spor okulu, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Belediye Başkanı Davut Aydın'ın iştirakiyle ilçe stadyumunda çalışmalarına başladı. Belediyenin yaz tatili boyunca 6-12 yaş arası öğrencilerin ücretsiz olarak spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için hayata geçirdiği yaz spor okullarına ilk gün 100 öğrenci kayıt yaptırdı.


Temizlik işçileriyle kahvaltıda buluştu


Belediye Başkanımız Davut Aydın, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltı yaptı. Aydın, “Şehrimizi gece gündüz temizleyen, gizli kahramanlarımız, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizle sabahın erken saatlerinde kahvaltımızı yaptık. Sıcak sohbetleri ve ilçemizin güzelleşmesinde verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.