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Yenişehir'deki tek tek metruk binalar yıkılıyor

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın talimatıyla ilçede bulunan kullanılamaz ve yıkılacak halde olan 22 bina yıkıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın talimatıyla ilçede bulunan kullanılamaz ve yıkılacak halde olan 22 bina yıkıldı.


Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Göreve geldiğimiz 15 aylık süre içinde 22 tane metruk binayı yıktık. Garaj caddesinde yıktığımız binaları daha önce belediye tarafından kamulaştırmış olduğumuz binalardı. Bu yıkılan binaların karşısına kapalı pazar yeri yapılacak. Bu alanda 2 bin 150 metrekare otopark alanı var. Araçlar halin çıkışından girip, bu yıkılan binaların oradan garaj caddesinden çıkışını yapabilecek. Daha önce bu alanda 2 bin 560 metrekare okul eğitim alanı vardı. Bu imarda ki değişiklikle bu eğitim alanı ilçemizin başka bir arazisine geçirip burayı da otopark olarak kamulaştırmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunduk. Büyükşehirde de bu kabul edildi. İnşallah ilerleyen günlerde kapalı Pazar yapıldığında, şuan da yıkmış olduğumuz yerler de eklendiği zaman yaklaşık 5 bin 500 metre civarında şehir merkezinde bir otoparkımız oluşacak ve şehir merkezinde ki trafik sıkışıklığı da azalmış olacak” diye konuştu.

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