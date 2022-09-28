Yenişehir'e 8 branşta 9 uzman hekim

Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi'ne 8 branşta 9 uzman hekim kadrosunun açıldığı açıklandı.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Yenişehir Devlet Hastanesi'nin doktor ihtiyacını gidermek ve sağlık altyapısını güçlendirmek hedefiyle 8 branşta 9 uzman hekim kadrosunun açıldığını belirtti. Kura çekiminin ardından uzman hekimlerin ilçede göreve başlayacağını bildiren Hatipoğlu, ayrıca 16 pratisyen hekimin de önümüzdeki günlerde Yenişehir Devlet Hastanesi'ne atamalarının yapılacağını kaydetti.

Hatipoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Sağlıkta beyaz reformla birlikte kamu hastanelerine dönüşü hızlandırarak hem hekimlerimizi, hem vatandaşlarımızı memnun eden düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve desteklerinden dolayı AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'a teşekkür ederim."