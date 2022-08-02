İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yenişehir'e hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı kapatıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı kapatıldı.



Yenişehir'de küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, hayvan pazarı kapatıldı. Hayvancılığı ile Türkiye'nin önemli ilçelerinden birisi olan Yenişehir'de bulunan hayvan pazarı ilçede küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı tedbir amaçlı 21 gün kapatıldı. Karantinaya alınan ilçede hayvan giriş ve çıkışları hastalık ortadan kalkana kadar yasaklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.