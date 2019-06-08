Yenişehir'e millet kıraathanesi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine millet kıraathanesi açıldı.

Yenişehir'in Osmaniye Mahallesi'ne yapılan millet kıraathanesinin açılışı gerçekleşti. Açılışa TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkan Yardımcısı Ferhat Daysalı, MHP İlçe Teşkilatı, AK Parti İlçe Teşkilatı, belediye meclis üyeleri, Osmaniye Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe ve mahalle sakinleri katıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Osmaniye Mahallemizde Millet Kıraathanesinin açılışını yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız millet kıraathanelerine gelerek, geçmişteki gelenekleri sürdürecek, yaşlısından gencine, dede, torun, baba, oğul hep beraber gelip hem kitap okuyacak hem sohbet ederek eski geleneksel kültürümüz burada yaşatılacak. Yapımında emeği geçen Muhtarımız Hüseyin Efe ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.