Yenişehir'e üniversite kazandırmak için harekete geçildi

Uludağ Üniversitesi'ne (UÜ) bağlı Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu'ndaki yer darlığıyla gündeme gelen yeni fakültelerin kurulması için somut adımlar atılmaya başlandı. Bursa yolundaki 92 dönümlük hazine arazisinin devri için gerekli 330 bin TL tutarındaki “ot bedeli” yardımseverlerin katkılarıyla toplanacak.

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yenişehir'de kurulacak üniversitenin önemine işaret etti. Yenişehir Meslek Yüksekokulu'nun marka yüksekokullarından biri olduğunu söyleyen Kılavuz, “Boş kontenjanımız kalmıyor. Yenişehir'e bir üniversite kurulması fikri çok güzel bir teşebbüs. Geleceğe yönelik bir vizyon çizmeliyiz. Ancak, ot bedelinin bir an önce ödenmesi lazım. Üniversitemizin parası var, ancak bu kalem için ödeme yapılamıyor. Yenişehir inanırsa bu işin üstesinden gelir” dedi.

Kaymakam Suat Seyitoğlu da, Bursa yolu üzerindeki 92 dönümlük arsa için ödenmesi gereken 330 bin TL'lik ot bedelinin ödeme süresinin 30 Kasım'da sona erdiğini belirtti. Kaymakam Seyitoğlu, “İznik yolu üzerindeki mevcut yüksekokul binasının, fiziki bakımdan daha fazla büyümesi mümkün değil. İlçemizin ve ülkemizin geleceği açısından Bursa yolu üzerindeki araziyi üniversitemize vermemiz gerekiyor. Bunun için, söz konusu ot bedelinin toplanması için sivil toplum kuruluşlarını da harekete geçirmeliyiz, işadamı İbrahim Orhan da yanımızda büyük bir fırsat” diye konuştu.

İlk bağış Aydın'dan

Üniversitenin Yenişehir'e gelmesini en çok isteyenlerden birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Davut Aydın da, toplantıda ilk bağışı yaptı. 5 bin TL'lik bağışta bulunan Aydın, “Hayırsever İbrahim Orhan yanımızda olacak. Yapmamız gereken ne varsa biz hazırız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sincik de, okulun tarihçesini anlattı. Sincik, yüksekokulun 1996 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 4 bine yakın mezun verdiğini söyledi.