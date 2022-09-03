İhlas Haber Ajansı

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Yenişehir'e ünlü yağacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin kurtuluşunun 100.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kurtuluşunun 100. yılı etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber festivali başlıyor.


Adına festivaller düzenlenen lezzeti ve kalitesi ile dünya sofralarını süsleyen 7. Uluslararası Altın Biber festivali başlıyor.


Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber festivali bu akşam başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için okutulacak mevlidi şerif programı ile başlıyor. Sonrasında 3 gün sürecek olan festivalde halkımızın istediği sevilen sanatçılar Muazzez Ersoy, Kıraç, Irmak Derici, Eypio ilçemizde konser verecek. Festival içinde birçok program yer alacak. Sünnet şöleni, halk oyunları, biber standı açılışı, kurtuluş etkinlikleri yer alacak. Etkinliklerimize destek veren herkese teşekkür ediyor. Bütün halkımızı festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.

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