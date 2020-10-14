Yenişehir'e yapılacak kavşak ilçeye değer katacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin girişine yapılacak olan kavşak çalışması ile ilçenin vizyonu değişecek.

Yenişehir girişinde başlayan kavşak düzenlemesinin tamamlanmasıyla ilçede trafiğin rahatlaması ve şehrin görünümünün ayrı bir değer kazanması bekleniyor. Yapılan kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Şu anda Yenişehir için yapılan Bursa istikametten girişte, yeni Devlet Hastanesinin bulunduğu bölgede İznik Caddesi'nden açmış olduğumuz Ay Caddesi'nin ve Yenişehir'e giriş olan Bursa Caddesi'nin birleştiği yerde kavşak çalışması başladı. İnşallah en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunulacak. Bu kavşak çalışmasında emeği geçen başta 14. Karayolları Bölge Müdürümüz Ömer Güzel olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışma Yenişehir'deki şehir içinde olan trafiği hafifletecek. Ayrıca Yenişehir girişindeki köprünün de genişlemesi olacak. Bu düzenleme ile birlikte, daha önce kazalara sebep olan köprü de ilçemiz için genişlemiş olacak. Bugün İnegöl-Yenişehir arasında Söylemiş ilçemiz arasındaki yol inşaatı devam ediyor. Kavşak inşaatı da sürüyor. İlçemizde yapılacak olan kapalı pazarımızın müteahhidi bugün işe başladı. Yenişehir'imizin için güzel projeler başladı" diye konuştu.