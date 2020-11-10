Yenişehir'e yeni tesisler kazandırılıyor

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz kapalı spor salonumuz bizim doksanlı yıllarda yapılan bir salonumuz. Tadilat gerekliydi ve yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ilçemize bir milyon yüz lira ödenek vererek bizi sevindirdi. Çeşitli spor yatırımlarıyla ilgili daha önce de 2 milyon 8 yüz elli bin lira almıştık. İnşallah arkası gelecektir. Spora yapılan, gençlere yapılan hizmet boşa gitmez. Biz bu amaçla devam ediyoruz ve ilçemizde şu anda 3 tane basket sahası kazandırdık ve gençlerimiz o sahada sporlarını yapıyorlar. Desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.