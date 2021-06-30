Yenişehir'in en büyük meydanı ihaleye çıkıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılacak olan millet bahçesi projesi ihaleye çıkıyor.

Yenişehir merkezinde 14 bin metrekarelik alana yapılacak meydanın 15 Temmuza kadar ihalesinin yapılması bekleniyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “İhalelerimizi 2 ayda bir yapıyoruz ki ödemelerde sıkıntı çekmeyelim. Şu ân da bu gördüğünüz yer 14 bin metrekare. 15 Temmuza kadar ihalesi yapılacak. Özellikle yeşil ağırlıklı bir alan olacak, ilçeye yakışacak. Yürüyüş yolları, çiçekler, kamelyalar, oturma alanları ve orta kısımda bir süs havuzu olacak. Kültür sitemiz ile birleştireceğiz. Amfi tiyatromuz da olacak, aynı zamanda bin metrekare tören alanı olacak. İlerleyen zamanda projede değişiklikler yapıp Osmanlı'nın ilk başşehri olan Yenişehir ilçemize yakışır bazı düşüncelerimiz var. Güzel bir meydan kazanmış olacağız. İlçe halkının ve dışarıdan gelen misafirlerimizin görebileceği bir meydanı olacak” diye konuştu.