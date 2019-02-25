Yenişehir'in haber sitesine Uluslararası Medya Kalite Standartları Belgesi

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Gazeteci Fatih Ak'ın kurduğu www.yenisehir16.com haber sitesi,IMQS International Media Quality Standards Organisation (Uluslararası Medya Kalite Standartları) “IMQS Sertifikalı Site” tescil belgesi ile ödüllendirildi.

Yenişehir16 haber sitesinin kurucusu Gazeteci Fatih Ak, “Sitemiz, internet yayınları, kuruluş ve yönetim yapısı, içerik sağlama ve güncelleme sıklığı, güvenilirlik gibi başlıklar altında değerlendirildikten sonra IMQS Sertifikalı Site tescil belgesini alarak yayıncılık kalitesini uluslararası düzeyde tescil ettirdi.İnternet medyasının yayıncılık faaliyetlerinde uluslararası standartları yakalamasının amaçlandığı IMQS Sertifikası için www.yenisehir16 com sitemiz; kuruluş ve yönetim yapısı, içerik sağlama, güncelleme sıklığı, güvenilirlik gibi başlıklar altında bir değerlendirme sürecine tabi tutuldu.Değerlendirmeler sonucu “IMQS Sertifikalı Site” tescil belgesi verilen www.yenisehir16 com haber sitesi yayıncılık kalitesini de tescil ettirmiş oldu” diye konuştu.