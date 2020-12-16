Yenişehirli firmaya hastalıklardan ârî işletme belgesi

Yenişehir'de Avrupa stantlarında hayvancılık yapan ve ihracat yapabilmek için yola çıkan Akbaşlar Holding hastalıklardan ârî işletme belgesini aldı. Tesislerde incelemelerde bulunan Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, “Hastalıklardan Ari İşletme, Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip taşıyan, şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu tüm hayvanlarının bu hastalıkları taşımadığı belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıklardan ari işletme unvanı verilmektedir. Bu işletmemizde bu şartları yerine getiren bir kuruluştur. Yıllar itibariyle 2017 yılında 12, 2018 yılında 18, 2019 yılında 32 olan ari işletme sayısının, şu an sertifikalandırma süreci devam eden bir işletmenin de eklenmesi ile 2020 sonunda 42 olması planlanmaktadır. Ari 41 işletmenin 14'ü AB onay belgesi almış bulunmaktadır“ diye konuştu.