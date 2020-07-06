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Yenişehirli iş adamının Bilecik'teki AVM mağazaları yandı

Bursa Yenişehir merkezli Çolpanlar grubunun Bilecik’te faaliyet gösteren mağazaları küle döndüÇolpanlar grubuna bağlı FGSB tektsil şirketine ait Bilecik Kayı Plazada geçtiğimiz gün saat 12.

Bursa Yenişehir merkezli Çolpanlar grubunun Bilecik'te faaliyet gösteren mağazaları küle döndü


Çolpanlar grubuna bağlı FGSB tektsil şirketine ait Bilecik Kayı Plazada geçtiğimiz gün saat 12.30 sularında yan tarafta bulunan bir işyerinin bacasından sıçrayan alev sonucu yangın çıktı. Yangında tekstil mağazası kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çolpanlar Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çolpan, “ Giyim sektöründe AVM mağazaları olarak Bursa, Yenişehir, İznik ve Bilecik'te mağazalarımız bulunuyor. Bilecik Kayı Plazada bulunan AVM'mizde geçtiğimiz akşam meydana gelen yangında mağazamız tamamen yandı. Can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Mağazamızda tadilat devam ediyor. En kısa sürede halkımıza yeniden hizmet vermek için hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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