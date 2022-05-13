Yenişehirli öğrencilerden 3 yeni proje

Geçen yıl gerçekleştirdiği projelerle Avrupa Kalite Etiketi Ödülü kazanan Yenişehir Müyesser İbrahim Sünnetçioğlu Ortaokulu, 3 yeni projeden oluşan bir proje etkinliğine başladı. Proje çalışmalarında yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, erozyonla mücadele, kompost ve tohumtopu yapımı gibi birçok etkinliğe yer veriliyor.

Azerbaycan, Romanya, Arnavutluk'taki bazı okullar da proje ortağı olarak yer aldı.

Öğrenci ve öğretmenler, "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak", "Bavulumdaki zenginlikler" ve "Kompost gübre" adlı 3 proje üzerinde çalışıyor. Öğrenciler, "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" adlı projede geri dönüşümü tanıyıp atık malzemelerle kıyafet, dekoratif ürün tasarladılar.

Geri dönüşüm malzemelerinin doğaya kavuşturulması, deyim ve atasözlerinin görsel ve uygulamalarla gerçekleştirilmesi soyut olan atasözü ve deyimlerin anlamlarını araştırıp görselleştirip drama çalışmaları ile pekiştirilmesi ayrıca mutfaktaki gıda atıklarından gübre üretimi amaçlanıyor.