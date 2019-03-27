“Yenişehirli'nin derdine derman olmaya geliyoruz”

Yenişehir'de bir kez daha halkla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, çiftçiye sahip çıkacaklarını belirterek “Vereceğimiz desteklerle çiftçimiz ve hayvancılıkla uğraşan köylümüz kalkınsın, üretsin istiyoruz” dedi. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Bozbey, Yenişehir'in derdine derman olacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir'de gün boyu ziyaretler gerçekleştirdi. Mustafa Bozbey'e, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da eşlik etti. Bozbey, Yenişehir'in Koyunhisar Mahallesi'nde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Millet İttifakı İYİ Parti Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, beraberindekilerle birlikte, vatandaşların ve partililerin oluşturduğu uzun araç konvoyu eşliğinde gece geç saatlere kadar Yenişehir'i adım adım gezdi. Ziyaretlerine Yenişehir Otobüs Terminali'nden başlayan Bozbey, esnafı ziyaret ederek dertlerini dinledi. Kendilerine yoğun bir baskı yapıldığını belirten minibüs esnafı, sorunlarını dinleyecek ve çözüm bulacak muhatap bulamadıklarını Mustafa Bozbey'e iletti. BURULAŞ'ın kâr eden bir kuruluş olmadığını vurgulayan Bozbey de, 31 Mart'tan itibaren yaşanan sorunların son bulacağını ifade etti. Bozbey, “BURULAŞ, esnafı da koruyarak vatandaşlara ucuz ve konforlu bir şekilde ulaşım hizmeti vermeli” dedi.

“Yenişehir'i turizme kazandıracağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Çınarlı Camii Meydanı'nda da yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen Bozbey, proje önerilerini paylaşarak, turizm vurgusu yaptı. Yenişehir'de turizmle ilgili önemli çalışmalar yapacaklarını ifade eden Bozbey, “Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir. Yenişehir'in tarihi çok ama bunu ortaya çıkaracak, hikayelendirerek sunacak anlayış yok. Yenişehir değerini kaybetti. Hizmet alamadığı için insanlar mutsuz. 31 Mart'tan sonra Yenişehir'de, turizm alanında önemli çalışmalar yapacağız” dedi.

31 Mart seçimlerinin genel seçim değil, yerel seçim olduğunu vurgulayan Mustafa Bozbey, hem kendisi hem de Ercan Özel için destek istedi.

Ziyaret mitinge dönüştü

Cumhuriyet Alanı'ndaki esnafı da ziyaret eden Mustafa Bozbey, Yenişehirli muhtarlarla da yemekte bir araya geldi. Bozbey ayrıca, Yılmaz, Subaşı, Söylemiş, Karasıl, Yolören, Çelebi, Terziler ve Köprühisar Mahalleleri'nde de vatandaşla buluştu. Mustafa Bozbey ve Ercan Özel, uzun araç konvoyu eşliğinde ziyaret ettiği mahallelerde meşale ve havai fişeklerle coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bozbey'in, Yolören ve Çelebiköy Mahalleleri ziyareti, adeta mitinge dönüştü. Gecenin geç saati olmasına rağmen kalabalık gruplar tarafından karşılanan Mustafa Bozbey, gittiği bütün mahallelerde tarım ve hayvancılığa kooperatifler aracılığıyla büyük destek vereceklerinin altını çizdi. Bozbey, “Vereceğimiz desteklerle çiftçimiz ve hayvancılıkla uğraşan köylümüz kalkınsın, üretsin istiyoruz. Ürün çeşitliliğini artıracağız ve çiftçimize sahip çıkacağız. Destek olmazsak, sahip çıkmazsak üretemeyiz, ürettiremeyiz. Yapacağımız hizmetlerde vatandaşımız da söz sahibi olacak. Yenişehirli'nin derdine derman olmaya geliyoruz” dedi.

Su ve ulaşımda yapacakları indirimleri de Yenişehirli vatandaşlarla paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sosyal, kültürel ve spor alanlarını da mahallelere kazandıracaklarını belirtti.