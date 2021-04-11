Yere spreyle yazı yazarken yakalandı, özürle kurtuldu

Bursa'da yere sprey ile yazı yazan genç, vatandaşlara yakalanması üzerine ne yapacağını şaşırdı. Herkesten özür dileyen genç, bir daha yapmama sözü üzerine vatandaşlar tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen vatandaşlar, bir gencin yere sprey ile yazı yazdığını gördü. Yeni yapılan sahil yoluna sprey ile sevgilisiyle ismini kalp yaparak yazan genç, yakalanınca ise ne yapacağını şaşırdı. İznikli gençler tarafından cep telefonu ile görüntülenen genç, özür dileme ve bir daha yapmama sözü üzerine serbest bırakıldı.

Sprey ile yerlere yazı yazan gencin Isparta'dan gezmek için İznik'e geldiği öğrenildi.