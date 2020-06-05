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Yeri otomobil inşaatı başlıyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinden kurulması planlanan Türkiye’nin yerli otomobili fabrikasının inşaatı başlıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinden kurulması planlanan Türkiye'nin yerli otomobili fabrikasının inşaatı başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, dere ıslahından kamulaştırmaya kadar 60 milyon liralık bir desteğe hazır olduklarını söyledi.


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile bir toplantı yaptığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikanın kısa sürede temelinin atılacağının müjdesini verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi imar ekibinden BUSKİ genel müdürüne, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin her bulunduğu toplantının ekran üzerinden 2 saat sürdüğünü belirten Aktaş, "Fabrikanın zemin çalışmalarından su ihtiyacına, yol çalışmalarından kamulaştırmaya kadar bir çok konu ele alındı. Yaklaşık 40 milyon liralık dere ıslahı var. Plan ve karar noktasında sıkıntımız yok. Her türlü desteği vereceğiz. Hemen yapılması gereken birkaç konu var. fabrikanın hayata geçene kadar bağlantı yolu ilave var. kamulaştırma var. Yapımıyla beraber 60 milyon liralık bir iş. Ana akslar, köprülü kavşak yol Ulaştırma Bakanlığına ait. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu da çıktı" dedi.

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