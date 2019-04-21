Yerli tohum almak için birbirleriyle yarıştılar

Bursa'da Nilüfer Belediyesinin dağıttığı ücretsiz yerli tohumlardan almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, balkonlarında sebze yetiştirip organik ürün tüketiyor.

Bursa'da, bu yıl 5. defa düzenlenen tohum takas şenliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar belediyenin her kişiye 5 çeşit verdiği yerli sebze tohumlarından almak için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar aldıkları tohumları balkonlarındaki saksılara ekerek burada yerli tohumdan GDO'suz sebzeler elde ederek organik ürünler tüketiyor. Bu ektikleri yerli tohumlardan yetişen sebzelerden tohum da elde eden vatandaşlar, bunların bir kısmını kendileri için saklarken, bir kısmını da dağıtarak yerli tohumun Türkiye'nin her vilayetine yayılmasını sağlıyor.

Dedelerinden kalan yerli tohumlardan yetişen ürünleri tüketmeyi çok özlediklerini belirten vatandaşlar, "Buraya yerli tohum almak için geldik. Her kişi ismini kaydettirerek 5 çeşit tohum alabiliyor. Bu tohumları bahçesi olan bahçesine, olmayan balkonunda saksıya ekerek yetiştirecek. Bu tohumlardan organik yerli ürünler yetiştirerek çocukluğumuzda tükettiğimiz lezzetleri tadacağız" dedi.