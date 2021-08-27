Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü

Bursa'da yol kenarında bulunan yeşil alanda çıkan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle bir fabrika yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın kenarında bulunan sazlık alan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kısa sürede alevlere teslim oldu. Yan tarafında bulunan fabrikadaki çalışanlar ve iş yeri sahipleri korku dolu ânlar yaşadı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.