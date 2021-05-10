Yeşil bir çevre için 7 gün 24 saat görev başındalar

S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, 7/24 görev başında olduklarını söyledi.

Bursa'nın doğusunda faaliyet gösteren Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB), Kestel Sanayi Bölgesi ve İsabey bölgesindeki işletmeler ile Kestel ve Gürsu ilçe yerleşim alanlarının evsel ve endüstriyel atık sularının tek noktada arıtılması çalışmalarını sürdüren S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, pandemi kısıtlamalarında da kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını sürecindeki çalışmalar hakkında açıklama yapan S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, “Haziran 2006'da arıtma hizmeti vermeye başlayan Kooperatifimiz, her geçen yıl hizmet anlayışını daha da iyileştirerek ve geliştirerek üyelerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Biliyoruz ki doğa ve çevre hassasiyeti, hiç bir bahane ve boşluğu kabul etmez” diye konuştu. S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi'nin öncelikli olarak, organize sanayi bölgelerindeki atık sularla birlikte, hem endüstriyel hem evsel atık suların arıtılması için çalıştığını belirten Aydın, “Kooperatifimiz, kar amacı gütmeksizin, doğamız kirlenmesin ve su kaynaklarımız yok olmasın diye aralıksız şekilde hizmetini sürdürüyor. Kısıtlamalar olsun ya da olmasın, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde doğanın ve doğal yaşamın tüm canlılar için ne kadar önemli olduğunun net bir şekilde anlaşıldığının da altını çizen Mehmet Aydın, “Bu zorlu süreçte doğanın ve doğal yaşamın önemini hepimizin yeterince kavradığını düşünüyorum. Bu dönemde tesisimizin doğaya ve çevreye olan hassasiyeti, tıpkı 1998'den bu yana olduğu gibi her şeyden önce gelmiştir. Doğamız ve çevremizin temiz kalması adına çevre nöbetimizi 7 gün-24 saat sürdürüyoruz. Doğa ve çevre hassasiyeti gereği deneyimli ve uzman ekiplerimiz, titizlikle tüm süreçleri gözden geçiriyor ve kontrolleri gerçekleştiriyor” dedi.