Yeşil: “Bize düşen görev inanmak ve cesur olmak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Finansal Okur Yazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi” seminerinde TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu'nu temsil etti.

Merinos AKKM Başkanlık Salonu`nda İŞKUR, Halk Eğitim merkezleri ve belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz eğitimlere katılarak meslek edinen kadınlara yönelik düzenlenen toplantıya girişimci kadınlar ilgi gösterdi.

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş'in açılış konuşması ile başlayan seminere TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Dilek Uçan, KOSGEB Kobi Uzmanı Murat Topan, TİSVA Bursa Şube Yöneticisi Elif Kükrek konuşmacı olarak katıldı.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bugüne kadar kadın girişimciliği geliştirmek üzere birçok faaliyete öncülük ettiğini ve bundan sonra da etmeye devam edeceğini söyledi. Hanife Yeşil, iş hayatında kadınların başarılı olabilmesi yapması gerekenler konusunda ip uçları verdi. Hanife Yeşil, “7 yıldır aralıksız olarak 'Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu' düzenlenerek, Türkiye'nin en başarılı müteşebbisleri ile girişimci adayı kadınlarımızın tanışmasını ve bilgi paylaşımında bulunmasını sağlıyoruz. Yine 'Kız Kardeşim Projesi' ile kadınlarımızın ekonomik hayata katılmaları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlayoruz” dedi.

Finansal okur yazarlık konusunda yapılan bilgilendirmelerin ardından sorular ile devam eden seminer, sertifika töreni ile son buldu.