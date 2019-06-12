Yeşil Bursa için atıkları sıfırladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye gelinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında 1 yıl boyunca en çevreci çalışmalara imza atan okul ve öğrenciler ödüllendirildi.

Nüfusun yoğun olduğu yerlerde israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi', Bursa'da ödül töreni ile taçlandı. Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Yeşil Karne Projesi kapsamında 1 yıl boyunca en çevreci çalışmalara imza atan okul ve öğrenciler Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törene katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, tören öncesi kongre merkezinde projeye katılan okulların açtığı stantları gezdi. Proje kapsamında okul ve öğrenciler tarafından geri kazanım projelerini inceleyen protokol üyeleri emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ödül töreni ise Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu'nun konseriyle başladı. Tüm engelleri aşarak müzikteki hünerlerini sergileyen koronun üyeleri salonu dolduran davetliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Törende söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, temiz çevre için asıl olanın kirletmemek olduğunu vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarını her zaman ön planda tuttuklarını söyledi. Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla arıtma tesisleri, dere ıslah çalışmaları, yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları, park alanları oluşturma, cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesi, meydan düzenlemeleri, entegre atık yönetimi, sanayi envanteri, hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, sadece 5 arıtma tesisi için 203 milyon TL'lik yatırım yaptıklarının altını çizdi. Tüm bu çalışmaları yaparken çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini de ihmal etmediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Bu kapsamda özellikle Dünya Çevre Gününü bir fırsat olarak görüyor ve hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kamuoyunda çevre bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu sene de çevre haftası boyunca belediyemizin ilgili birimlerinin desteğiyle; kütüphanelerimizde ve müzelerimizde geri dönüşüm ve yeşil dünyam atölye çalışmaları, bilimsel atölyeler, sahillerimizde plaj temizliği ve dip temizliği, doğa yürüyüşü, resim sergisi, bilgilendirme toplantıları ve çocuklar ve hayvan sevgisi olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün de 1 yıl boyunca devam eden Yeşil Karne ve Sıfır Atık Projesinin ödül törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Projeye katkı veren tüm kurumlara, okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çevre kirliliğine karşı herkesi birlik olmaya davet ediyor, daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamamızı umut ediyorum” diye konuştu.

Kirletmeme kültürü

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise milyarlarca yıl belli bir düzene sahip olan ekosistemin son 100-150 yıl içinde önemli ölçüde bozulmaya başladığına dikkat çekti. Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi nedenlerle çevrenin ikinci plana atıldığını ifade eden Vali Canbolat, “Bu kirlilik korkutucu boyutlara ulaştı ve dünyamızı tehdit eder hale geldi. Bu tehdit ülkemiz için de geçerli. OECD verilerine göre yeraltı su kaynaklarımız yüzde 27'lerden yüzde 15'lere düştü. Bunun için bizim temizlemekten ziyade kirletmeme kültürünü hakim kılmamız gerekli. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayağı sürdürülebilir bir çevre. Hava, su ve toprağı yaşanılır tutarak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak zorundayız. Sıfır Atık Projesi de bu amaçla ülkemiz adına son yıllarda gerçekleştirilen önemli projelerden biri. Bursa'da 2814 kamu ve özel kurum sıfır atık bilgi sistemine kayıt oldu. Atıklar artık ayrı ayrı toplanmaya başlandı. Ocak ayından bu yana proje kapsamında 1150 ton atık toplandı. 119 bin öğrenciye eğitimler verildi ve 420 okuldan 103'ü yeşil karne almaya hak kazandı. Tüm bu rakamları gördüğümde çevre konusunda ümit var olduğumu ifade ediyorum” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersay Aytaç, sağlıklı yaşamın ancak sağlıklı çevre ile olacağını belirterek, projeye katkı veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necdet Sözer de proje kapsamında 34 ton atık pil toplandığını, toplanan 15 ton mavi kapak ile 5 akülü araç, 5 işitme cihazı ve 40 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve toplanan atıklar sayesinde 8052 ağacın kesilmekten kurtulduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sıfır atık ve yeşil karne projesine katılarak çevre için artı değer sağlayan okul müdürleri ve öğrencilere ödüllerini verdi.