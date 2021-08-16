Yeşil Çevre'de aşı seferberliği

Aşıyla ilgili önyargıları yıkmak maksadıyla S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi'nde personele aşı hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi'nde gerçekleşen eğitimde konuşan Genel Müdür Mehmet Aydın, “Ülkemizin ve dünyanın ana gündemini uzun süre meşgul eden salgın sebebiyle önceliklerimiz, iş yapış şekillerimiz kısacası hayatımız tamamen değişti. Bilim dünyasının çalışmaları neticesinde bulunan aşıların normalleşme dönemine girilmesinde katkısı çok büyük. Ancak aşılama konusuyla ilgili vatandaşlarımızın bilgi eksikliğinden kaynaklı önyargısı olabiliyor. Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. İçinde olduğumuz bu zorlu süreci atlatıp eski günlerimize geri dönmemizin tek yolu aşılanmak. Biz de Yeşil Çevre olarak personelimizi bilgilendirmek istedik. Aşılamaya kesinlikle karşı değil, taraf olmalıyız” diye konuştu.

Tarih boyunca salgın hastalıklara karşı en büyük silahın aşı olduğunu dile getiren Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi İş Yeri Hekimi Süheyla Tak da “Covid-19'a karşı geliştirilen aşılar, şimdiye kadar geliştirilen diğer bütün aşılardan daha yüksek bir teknolojiye ve bilgi birikime dayanıyor. Ayrıca klinik deneyler, çeşitli yaş ve ırk grupları içeren 10 binlerce kişi üzerinde yapılıyor ve bu yüzden hepsi içinde en güvenli olanlar son geliştirilen aşılar. Lütfen, asılsız iddialara kulak asmadan aşılarımızı olalım” dedi.