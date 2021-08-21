Yeşil dönüşüme uymayana AB yaptırımı yolda

Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda kısa zamanda çok büyük mesafeler kat ettiğini dile getiren TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, enerjinin ciddi maliyet unsuru olduğu sanayicilerin yenilenebilir enerji dönüşümünde öncü olması gerektiğini, aksi halde Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapanların yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi. Türkiye'nin elektrik kapasitesinde güneşin payının yüzde 7,5'e yükseldiğini ve Ocak-Temmuz dönemindeki toplam elektrik üretiminin yüzde 4,2'sinin sağlandığı güneş enerjisinde kurulu gücün 7 bin 325 megavata ulaştığına dikkati çeken TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda büyük gelişmeler kaydediyor. Gidişat şu an için memnuniyet verici olsa da daha çok çaba göstermeliyiz. Coğrafi avantajlarımızı kullanarak pek çok ülkeyi geride bırakabilir, dünyaya örnek olacak projelerle küresel arenada adımızdan söz ettirebiliriz. Bu konuda devletten alınabilecek hibe destekleri de ciddi avantajlar sağlıyor. Toplumsal bilinci de yükselterek, özellikle sanayicilerimizin yenilenebilir dönüşüme öncü olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkileri olan sanayicilerin yoğun enerji kullanımı nedeniyle büyük maliyetlerle karşı karşıya geldiğini de kaydeden Şahintaş, “Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat çağrısı kapsamında, sürdürülebilir üretim adına küresel aktörlere çeşitli yaptırımları söz konusu olacak. AB'nin, enerji kaynaklarının yüzde 32'sini yenilenebilir enerjiye dönüştürmek gibi bir hedefi var. Enerjinin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi her sektörün karbon emisyonunu azaltacak. Buna bağlı olarak karbon vergisi maliyeti düşecek. Dolayısıyla elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, tüm sektörlerin ihracat faaliyetlerinde olumlu etki yaratıp küresel arenada rekabet gücünü artıracaktır. İyileştirme ve uyum çalışmaları yapılmadığı takdirde ülkemiz, ihracatta ciddi pazar kaybı yaşayabilir. Yenilenebilir enerji konusunda şimdiden harekete geçerek hem dünyamızı kurtarmış olacağız, hem de ülkemizin dış ticaret performansını yükseltmiş olacağız” ifadelerini kullandı.