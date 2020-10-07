Yeşil pasaport süresi uzatıldı

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, konu ile ilgili Resmî gazetede yayımlanan cumhurbaşkanı kararı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yavuz Uğurdağ, “İhracat yapan firma yetkililerimize yönelik olarak verilen hususî damgalı pasaportların mühletinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını belirten karar Resmî gazetede yayımlandı. Yoğun bir ihracat potansiyeline sahip olan şehrimizdeki sanayici ve işadamları gibi bizler de bu kararın alınmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eder, bütün sanayici ve işadamlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Karardaki “Ekonomi Bakanlığı” isminin “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirildiğini belirten Uğurdağ, “Buna göre pasaport başvuruları artık İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacaktır” diye konuştu.

Yapılan diğer değişikliklerle ilgili konuşan Başkan Uğurdağ, “Düzenlemeyle, hususî damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde, pasaportu iâde etmeleri için tanınan 15 günlük mühlet kaldırılarak iadenin derhal yapılması zorunlu kılınmıştır. İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususî damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise 4 yıla indirildi. Hususî damgalı pasaport almak üzere yapılan müracaatı onaylama yetkisi bölge müdür ve bölge müdür yardımcısında bulunuyordu. Onay verebilecek mercilere ‘şube müdürü' eklendi” ifadelerini kullandı.

Daha önce yürürlüğe giren düzenlemeye göre, son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1; 10 milyon dolar üzeri ile 25 milyon dolar arasında olan firmaların 2; 25 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında olan firmaların 3; 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasında olan firmaların 4; 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine hususî damgalı pasaport verilebiliyor.