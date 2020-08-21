Yeşil sahalar yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, pandemi sebebiyle alt liglerde futbol müsabakalarına verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, bölgesel ve amatör lig maçlarının oynandığı sahalarda yaptığı yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında alt liglere ara verilmesini de fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki 10 tesiste sentetik futbol sahalarını bakıma aldı. Bakım onarım çalışmaları kapsamında granül eklemesi yapılıyor, penaltı noktaları değiştiriliyor, yedek oyuncu kulübelerinin önlerine beyaz renkte ihlal çizgisi yerleştiriliyor, muhtelif yerlere yeşil halı kullanılarak ceza sahalarının önleri yenileniyor, silis kum atılıyor, lokal tadilatlar yapılıyor ve sahalar fırçalanıp tüm eksiklikler gideriliyor ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Atıcılar Spor Tesisi 1 ve 2 numaralı futbol sahaları, Şahin Başol Spor Tesisi futbol sahası, Hacivat, Çınarönü, Vatan, Soğanlı, Hürriyet ve Emek futbol sahaları ile Fethiye Spor Kompleksindeki büyük futbol sahasında toplamda 38 ton granül, 80 metrekare sentetik halı, 500 kilo silis kumu malzemesi kullanıldı.