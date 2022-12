Yeşil sivri biberde 'Yenişehir' tescili

Osmanlı'nın ilk başkent Yenişehir'in ünlü yeşil sivri biberi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Yenişehir Belediye Başkan Davut Aydın, “Bu belge Osman Gazi'nin şehri Yenişehir'in bereketli topraklarında asırlardır üretim yapan Türk çiftçisinin alın terinin karşılığı” dedi.

Yaş sebze ve meyvede Güney Marmara'nın en önemli üretim merkezi ve tarihi açıdan Osmanlı saray mutfağının doğduğu diyar olarak kabul edilen Yenişehir'in dünyaca ünlü yeşil sivri biberi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Böylelikle Osmanlı devletinin banisi Osman Gazi'nin kurduğu ilk başkent Yenişehir'de asırlardır üretilen yöreye has “yeşil sivri biber”, ilçenin tarımdaki ilk tescilli markası oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, yaklaşık iki yıl önce Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ile başlatılan çalışmalar sonucunda alınan tescil belge gururunun asırlardır ata topraklarında alın teriyle üretim yapan Türk çiftçisine ait olduğunu söyledi.

Çiftçimiz kazanacak

Belge sürecindeki desteklerinden ötürü aynı zamanda HAGEL'in de başkanlığını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Davut Aydın, ilkelerini MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin belirlediği ‘Üretken Belediyecilik' anlayışının bir gereği olarak tarım sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Başta kooperatifleşme olmak üzere her başlıkta Yenişehirli çiftçinin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini bildiren Başkan Aydın, alınan coğrafi işaret belgesinin üreticiyi pazarda daha güçlü kılacağını dile getirdi. Aydın, “Sadece Türkiye'de değil dünyaca bilinen yeşil sivri biberimiz Yenişehir genelinde 20 bin dekar arazide yetiştiriliyor. Yıllık 100 bin tonluk bir rekoltemiz söz konusu. Marka değeri artan biberimiz 2023 sezonundan itibaren coğrafi işaret tescil belgeli olarak hem iç hem de yurtdışı pazarlara sunulacak. Çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Bursamızın gastronomi hedefleri açısından da kıymetli olan çalışmalarımızda HAGEL gibi bizlere desteklerini esirgemeyen Yenişehir Ziraat Odası yönetimine, Bursa ve Yenişehir Tarım Müdürlüklerine de teşekkür ediyorum” dedi.

Zengin vitamin deposu

Yenişehir Yeşil Sivri Biberi'yle ilgili tescil sürecinde altı farklı kategoride laboratuvar çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda; şekil özellikleri, renk ölçümleri, ürün çapı ve et kalınlığı, kimyasal analizleri, raf ömrü ile besin değerleri belirlendi. Yenişehir'e özgü biberin yetiştiriciliğinde toprak yapısının, iklimin, yetiştirme tekniğinin, sulama ve gübreleme yöntemi ile hasat şeklinin farklılıkları belirlendi. Yapılan analizlere göre kalorisi düşük, iyi bir besin kaynağı olarak öne çıkan Yenişehir Yeşil Sivri Biberi'nin, A ve C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif kaynağı açısından zengin bir tür olduğu tespit edildi. Antioksidan özelliklerinden sorumlu olan A, B, B6, B9 ve C vitamini zengini Yenişehir yeşil sivri biberinin düzenli tüketimi, kanser gibi bağışlık sistemini güçlendirmekte vücuda yardımcı oluyor. Yağ yakıcı özelliğe de sahip Yenişehir Yeşil Sivri Biberi, diğer biber türlerinde olduğu gibi kemik ve cilt sağlığı açısından da fayda sağlıyor.