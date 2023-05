Yeşil Sol Parti mitinginde Selahattin Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi, Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Bursa'da Yeşil Sol Parti'nin mitinginde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi. Ses kaydında Demirtaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeşil Sol Parti mitingi, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Milletvekili adaylarının söz aldığı mitingde sahneye çıkan Başak Demirtaş, dün görüştüğü eşi Selahattin Demirtaş'ın ses kaydını dinletti. Ses kaydında Demirtaş, “Tarihi seçim için artık sayılı gün saatler kaldı. Bugüne kolay gelmedik. Görmediğimiz zulüm kalmadı. Ama hep beraber direndik, asla boyun eğmedik, diz çökmedik. Amacımız bu topraklarda eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaktır. Amacımız huzur, refah ve barış içinde, adaletin olduğu bir ülkedir. Şimdi bunlara, her zamankinden daha yakınız. İnşallah güzel günlerin kapısını açacağız. İşte bunun için 'Anahtar sizin elinizde' diyorum. O anahtarla yeni bir yaşamın kapısını açın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Özellikle genç kardeşim, sana sesleniyorum. En yakın parti seçim bürosuna giderek görev almalısın. 14 Mayıs günü, bu halkın emeği sana emanettir. O emaneti gözün gibi korumalısın. Seçim akşamı, her yerde yalan yanlış haberler yapabilirler, daha önce yaptılar. Onlara asla kanmayın. Onların yalanlarının karşısında asla diz çökmeyin ve sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönül rahatlığıyla kullanın. 1 oy Yeşil Sol Parti'ye, 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Değerli halkım, farkında olduğunuzu biliyorum ama yine de söyleyeyim. Ben direnme gücümü sizden alıyorum ve lütfen şunu unutmayın; ben buradayım ama kalbim orada sizlerle. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz. Hepinizi hasretle kucaklıyor, yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

Başak Demirtaş'ta, “14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye demokrasi gelecek. Tek adamın sözünün değil, hukukun, yasaların uygulandığı bir ülke olacak. Selahattin ve bütün tutsak arkadaşlarımız, rehin tutulan bütün tutsak arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüğüne kavuşacak” diye konuştu.