Yeşilay Şube Başkanı Yamalı güven tazeledi

Yeşilay Bursa Şubesi'nin 5. olağan genel kurulunda mevcut başkan Dr. Serhat Yamalı oy birliğiyle tekrar seçildi.

Yeşilay Bursa Şubesi'nin merkezi olan Reyhanpaşa Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula, üyeler ve Yeşilay gönüllüleri katıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının ibrâz edilmesinin ardından seçime geçildi. Tek listeyle yapılan genel kurulda Dr. Serhat Yamalı oy birliğiyle tekrar başkanlığa seçildi.

Derneğin Bursa'da 2009 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirten Serhat Yamalı, "Üç yılda bir genel kurul yapıyoruz. Gönüllülük esâsına dayalı çalıştığımız bu kurumda yeni dönemde de durmaksızın insanlara faydalı faaliyetler yapmak istiyoruz. Bu dönem inşallah kuracağımız yeni komisyonlarla daha verimli geçecek. Bağımlılıklara karşı topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor. Amacımız ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılık mücadele etmektir. Bunların yanında kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Dr. Mehmet Serhat Yamalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mehmet Suat Arvas, Av. İmren Çavuşoğlu, İlayda Demirel ve Ömer Zengin'den, Denetim kurulu ise Av. Ali Osman Kufacı, Hamdi Alpaslan ve Ümit Oğurlu'dan oluşuyor.

Yönetim kurulu yedek üyelerine Abdülaziz Tok, Can Aydoğan, Fatih Oğurlu, Özgün Baştürk Kahveci ve Fikret Muti; Denetim kurulu yedek üyeliklerine ise Av. Kemal Cömert, Cuma Beyde, Kemal Çuhadaroğlu seçildi.

Genel merkez genel kurulu delege asil üyeliklerine Mehmet Suat Arvas, Ünal Mutlu ve Ömer Zengin seçilirken, genel merkez genel kurulu delege yedek üyeliğine Abdülaziz Tok seçildi.