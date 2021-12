Yeşim, elektrik tüketiminde yeşil enerjiye geçti

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) temini için Max Energy firmasıyla iş birliğine giden Yeşim, 2022 yılında tüketeceği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek karbon ayak izini azaltacak.

SA 8000:2014, OEKO-TEX SteP, GOTS, OCS, GRS, RCS ve BCI belgeleriyle ve su tüketimine yönelik yenilebilir enerji sertifikasıyla üretim çalışmalarını sürdüren Yeşim, sıfır atık (Zero Waste) yaklaşımıyla 2023 yılı sonuna kadar kullandığı suyun yüzde 70'ini geri dönüştürmeyi hedefliyor. Geldiği noktada doğa dostu yeni bir adım daha atan Yeşim, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini Max Energy iş birliğiyle yenilebilir enerji kaynaklarından temin ederek Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasına (I-REC) da sahip olmuş oldu. Yeşim böylece karbon ayak izini en aza indirme ve “Yeşil fabrika” kimliğini daha da güçlendirme şansı bulacak.

Bugüne dek tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, yenilenebilir enerjiyi merkeze alan bir yaklaşımla yürüttüklerini ifade eden Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, Max Energy ile gerçekleştirdikleri iş birliği neticesinde Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip olduklarını belirtti. Attıkları bu adımla birlikte doğaya karşı olan sorumluluklarını daha ileri bir boyuta taşıdıklarını dile getiren Şankaya, yaklaşık 50 milyon kilovatsaatlik (kWh) elektrik tüketimini doğada güvenle geri dönüştürdüklerini kaydetti. Şankaya şöyle devam etti: “Çevre sorumluluğu bilinciyle daha yeşil bir firmaya dönüşme arzumuz ışığında sağladığımız bu sertifikayla, anlaşma dahilindeki tüm tüketim noktalarında yeşil enerji kullanılacağını taahhüt etmiş oluyoruz. Süreç; gerek firma, gerek çevre, gerekse ülkemiz adına son derece değerli bir kazanım oldu. Geleceğimizin var olması ancak ve ancak doğanın var olmasına bağlı. Bu konuda iş dünyasının tüm temsilcilerine önemli sorumluluklar düşüyor. Sürdürülebilirlik Yeşim Grup'un en önemli temel değerleri arasında. Bu nedenle üretimimizin her aşamasında bu konuya odaklanıyor ve sektörümüze liderlik ediyoruz. ”

“Türkiye'de I-REC sertifikasına sahip firma sayısı az”

Türkiye'nin köklü firmalarından olan Yeşim'in dünyaca ünlü markaların stratejik üretim ortağı olarak çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Max Energy Genel Müdürü Necip Akçınar, “Yeşim mevcut ticarî başarılarının yanı sıra gelecek nesillere olan sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla yol alıyor. Yeşim, gerçekleştirilen iş birliğiyle 2022 yılında 50 milyon kilovatsaatlik (kWh) elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edecek.” diye konuştu.

Müşterilerine I-REC sertifikası temin eden sektöründe öncü bir enerji tedarik şirketi olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya sağladıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Akçınar, şöyle devam etti:

“Türkiye'de çok az sayıda firmanın sahip olduğu bu sertifika ile karbon emisyonunu azaltmayı, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmayı hedefliyoruz. Elektrik üretimi için kullanılan kaynaklar nedeniyle oluşacak karbon salınımının minimuma indirgenmesinin, iklim krizlerinin önüne geçilmesine de katkısı olacağını düşünmekteyiz. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasını (I-REC) müşterilerimiz için temin ederken, yeşil enerjinin her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz. Toplumun hemen her kesiminde sürdürülebilirliğin önemi artıyor. Bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak onların çevresel sürdürülebilir politikalarına destek vermeyi de önemsiyoruz.”