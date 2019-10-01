Yeşim, SLCP tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı

Dünyanın önde gelen hazır giyim markaları ile üretici firmaların katılımı ile oluşturulan ve sosyal uygunluk süreçleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ortak bir platform üzerinden yönetilebilmesine olanak sağlayan SLCP (Social & Labor Convergence Program) adlı uluslararası platformun Türkiye'deki 3. toplantısına Yeşim Tekstil ev sahipliği yaptı.

Merkezi Hollanda olan “SLCP” Platformu; Türkiye'den de büyük miktarlarda alım yapan Inditex, H&M, Nike gibi global markaları, tekstil ve hazır giyim sektörü değer zincirinin pek çok tedarikçisini, denetim şirketlerini ve sektörel kuruluşları tek bir çatı altında buluşturmak amacıyla yola çıktı. Platform, gerçekleştirilen ortak denetimlerle birden fazla sosyal uygunluk ihtiyacını ortadan kaldırarak küresel tedarik zincirlerinde çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Son yıllarda daha çevreci ve sürdürülebilir üretime yönelen firmalar, üretimlerinin sertifikalandırılması için sosyal denetimleri tek bir platformda toplayarak maliyetlerini azaltma hedefinde. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde uluslararası markalar ve bu markaların tedarikçileri SLCP (Social & Labor Convergence Program) çatısı altında bir araya gelerek maliyetleri azaltma ve kaynakları daha etkin kullanma yoluna gitmiş durumda. Türkiye'deki ihracatçı firmaların üretim yaptığı müşterilerinin sosyal uygunluk sertifikası taleplerine bağlı olarak farklı denetim süreçlerinden geçmek zorunda olmaları; zaman ve maddi kayıplara neden olmaktaydı. Doğrulanmış bir veri seti aracılığı ile mevcut denetim metodolojilerine olan ihtiyacı azaltan platform, geçtiğimiz yıl Çin ve Sri Lanka'da faaliyete geçti ve 200 tesis sürece dahil oldu. Platform bu yıl başta Türkiye olmak üzere Hindistan, Tayvan, Mauritius, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, İspanya ve Endonezya'da yaklaşık 1250 tesisin katılımıyla faaliyetlerine devam ediyor. SLCP Platformu gelinen noktada üreticiler, markalar, acenteler, sektörel dernekler ve servis sağlayıcılar dahil olmak üzere 200'den fazla imzacıya sahip.

SLCP Platformu markalara ve tedarikçi firmalara platformun işleyişi hakkında bilgi vermek adına farklı ülkelerde bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Yeşim Tekstil'in de ilk oluşum aşamasından itibaren içinde yer aldığı ve firmayı temsilen İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca'nın yönetim komitesinde bulunduğu platformun Türkiye'deki tanıtım toplantıları 23 Eylül'de İstanbul'da, 25 Eylül'de İzmir'de ve 27 Eylül'de de Bursa'da organize edildi. Bursa'da yapılan toplantı Yeşim Tekstil'in ev sahipliğinde Yeşim Akademi'de gerçekleştirildi.

Böylesi bir oluşumun içinde yer almaktan ve platformun Türkiye'deki toplantılarından birine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Fatoş Hüseyinca, Yeşim'in en başından beri sürecin içinde yer aldığını belirtti.

Hüseyinca, tekstil sektöründe daha iyi çalışma koşullarını sağlamak için gerçekleştirilen denetimlerin daha yalın bir modele geçmesi adına üretici firmalar ve markalar olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Yeşim Tekstil'in dünya markalarına üretim yapan bir firma olarak söz konusu markalar tarafından sosyal uygunluk koşulları açısından denetlendiğini ve yüksek skorlar elde ettiğini hatırlatan Hüseyinca, daha çevreci ve sürdürülebilir üretim adına söz konusu platformun çalışmalarını daha da hızlandıracağını sözlerine ekledi.