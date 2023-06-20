Yeşim Spor 20. yılında yine zirvede

Sezon boyunca hiç yenilgi almayan minikler, U-11 Ligi'ndeki şampiyonluklarının ardından U-12 Erkekler Ligi'nde de namağlup şampiyon olarak adlarını sezona altın harflerle yazdırdı. Yeşim Spor Takımı kupalarıyla birlikte Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya'ı ziyaret ederek elde ettikleri başarıları pasta keserek kutladı.

U-11 Basketbol Erkekler Ligi'nde sezon boyunca hiç yenilgi almayen Yeşim Spor, son maçında MG Spor Kulübü'nü yenerek 2022-2023 sezonu şampiyon kapattı. Yeşim Spor U-12 Basketbol Erkekler Ligi'nde de sezonun son maçında Tofaş Spor Kulübü'nü 84-42 mağlup ederek 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu. Yeşim Spor takımları böylece Kulübün 20. kuruluş yıldönümünde de şampiyon olarak bu anlamlı yıla özel yeni başarılar elde etmiş oldu.

Sporcular ve teknik ekip, kazanılan şampiyonlukları kutlamak ve kupaları Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya'ya takdim etmek üzere fabrikayı ziyaret etti. Sporcuları tek tek kutlayan Şenol Şankaya Kulübün elde ettiği başarıdan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, yaşanan şampiyonluktan ötürü gurur duyduğunu belirtti. Törende hep birlikte pasta kesildi ve tüm kulüp üyelerine günün anısına hediyeleri takdim edildi.

Bursalı gençlere spor yapma olanağı sağlamak ve Türk basketbol dünyasına nitelikli sporcu yetiştirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Yeşim Spor Kulübü, 20. yılına özel bir çalışmaya daha imza atarak basketbol altyapı sporcularına yönelik kitap hazırladı. “Basketbolun Büyüklerinden Geleceğin Yıldız Basketbol Oyuncularına Altın Öğütler” isimli kitap, Türk basketboluna damga vurmuş birbirinden değerli 91 önemli ismin öğütlerinden oluşuyor. Basketbol sporuna gönül vermiş gençlere yol haritası niteliği de taşıyan kitap çalışması, uzun süren bir derleme süreci sonrası yayımlandı. Kitap, basketbol kulüplerinin altyapılarında yetişen çok sayıda gence ücretsiz olarak ulaştırıldı. Yeşim Spor ayrıca 20. yılına özel olarak kulüp logosunda da değişikliğe gitti. Kulüp, önümüzdeki sezonda yeni logosuyla birlikte yeni başarılar peşinde koşmaya devam edecek.