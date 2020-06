Yeşim Sürdürülebilirlik Raporunu Dünya Çevre Günü'nde yayımladı

Yeşim Tekstil, Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) çerçevesinde 2009 yılından bu yana her yıl hazırladığı sürdürülebilirlik raporunun on birincisini, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yayımladı. Her yıl Türkçe ve İngilizce olmak üzere hazırlanan rapor, bu yıl GRI standartlarına göre eklenen yeni alanlarla daha da güçlendirildi.

Yeşim Tekstil, Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirdiği sosyal uygunluk ve sorumluluk çalışmalarına yönelik 11. raporunu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Birleşmiş Milletlerin internet sitesinde yayımlayarak kamuoyu ile paylaştı. İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan raporda, insan hakları, işçi standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında uluslararası sözleşme ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmalara ve gönüllü olarak yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer verildi.

Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) kapsamında 2009 yılından bu yana küresel ağda yayınladıkları raporlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya; firma olarak sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve bu konuda yaptıkları çalışmaları uzun yıllardan bu yana raporladıklarını kaydetti. Yeşim'in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) 2006 yılında imzalayan Türkiye'deki ilk hazır giyim firması olduğunu hatırlatan Şankaya, firmalarının 2006'dan bu yana bu alandaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiğinin altını çizerek “Sürdürülebilir üretim anlayışı ile yoluna devam eden Yeşim, sosyal uygunluk standartlarını en üst seviyede uygulayan ve tedarikçi firmalarında da uygulatmaya çalışan bir firma olarak sektörde öne çıkıyor. Dünyanın en itibarlı sosyal uygunluk belgesi olan SA8000 belgesini 2005 yılında alan firmamız, bu belgeyi tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye'de ilk alan firma olma ve 15 yıldır bu belgenin devamlılığını sağlama başarısını gösterdi. 2019 yılı bizim için sürdürülebilirlik konusunda liderlik yaptığımız çalışmaları pekiştirdiğimiz bir yıl olarak geride kaldı. 2014 yılından bu yana üç farklı başkanın liderliğinde Global Compact Türkiye'nin yönetim kurulunda yer alarak, bu alandaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz” diye konuştu.

Şankaya, 2019 yılı raporunun 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yayınlanmış olmasından dolayı da ayrıca mutlu olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da sürdürülebilir yeşil fabrika olma, sahip olduğumuz Enerji ve Çevre Politikasının ve ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'nin gerekliliklerini yerine getirme, üretimde çevre sorumluğunu gözetme, üretirken tüketimi azaltma, atık yönetimini gözetme, karbon performansımızda iyileştirme sağlama, su ve enerji tasarrufuna yönelik sürdürülebilir çalışmalara imza atma ve çevre denetimlerinde gerekli şartları sağlama adına değerli atımlar attık. 2000 yılından bu yana faaliyette olan ve gelinen noktada 7 bin tonluk kapasiteye ulaşan su arıtma tesisimiz, kurduğumuz modern çevre sistemleriyle ve uluslararası standartlardaki yapısıyla kendi alanındaki ilk örnekler arasında yer alıyor ve günlük online olarak takip ediliyor. Ayrıca Ocak 2019'da üretimde ve iş süreçlerinde çevre duyarlılığının gözetildiği anlamını taşıyan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanarak, bu alandaki yetkinliğimizi de belgelendirmiş olduk. Yeşim olarak çevrenin ve doğanın korunması adına üzerimize düşen hassasiyeti göstermeye gayret ediyoruz.”