Yeşim'de kıdem ödülleri sahiplerini buldu

30 yıldan uzun süredir Yeşim çatısı altında görev yapan emektar çalışanların ödüllendirildiği “Önce İnsan Kıdem Töreni”, geniş katılımlı bir program eşliğinde Mövenpick Otel'de gerçekleştirildi. Büyük Konferans Salonu'nda organize edilen törenlerde ise otuz yılın altında kıdemi olan çalışanlara plaketlerini takdim eden Yeşim, böylece bugüne kadarki başarılarının mimarlarına teşekkür etme şansı buldu.

Bu yıl ikincisi organize edilen törende 30 ve 40 yıl aralığında kıdemi olan Yeşimliler, etkinliğe özel olarak hazırlanan plaketlerle ödüllendirildi. Yeşim'in 40'ıncı yılı olması sebebiyle bu yıl daha da anlam kazanan geceye çok sayıda Yeşim Grup Yöneticisi katılım gösterdi.

Törenin açılışında konuşan Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, 30 yıl ve daha uzun süredir birlikte yol aldıkları Yeşimlilerin kıdemlerini kutlamak adına bir arada olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti. Kıdem yıllarını Nergis Holding'ten bu yana Yeşim'e emek veren ve şu anda Yeşim bünyesindeki tüm çalışanları içine alacak şekilde belirlediklerini ifade eden Şankaya, “Yıllar geçiyor ve hep birlikte geriye dönüp baktığımızda ne kadar yol kat ettiğimize şahit oluyoruz. Yeşim, 1956 yılında bir tezgahla başlayıp başta rahmetli babam Şükrü Şankaya olmak üzere Cavit Bey'in emekleriyle bugünlere geldi. Bizim en büyük şansımız, Yeşim Grup'un iki değerli kurucusunun ışığında aydınlanmak. Bunlar bizi biz yapan değerler. Bu sebeple kıdem kutlama törenlerimiz benim için çok değerli. Program vesileyle onları da anmış oluyoruz.” diye konuştu. Şankaya sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl kuruluşumuzun 40. yılı olması bu töreni daha özel kılıyor. Yeşim, kökleri çok sağlam bir çınar. Bu çınar bugüne kadar birçok fırtınaya dayandı ve bu günlere geldi. Yeşim Ailesi olarak 40 senede yaşadığımız bütün zorlukların altından birlikte kalktık. Sizler Yeşim'in bir parçası olarak çok uzun yıllar bizimle birlikte oldunuz. Daha da yapacağımız çok işimiz, çok güzel yolculuklarımız var. Rahmetli dedemin babama söylediği gibi “Önce insan” çünkü bu başarıları sizler gibi insanlar hayata geçiriyor. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu akşam ödüllerini alacak arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sizlerle bugünlere geldik, umarım gençlerle de daha nice başarılara imza atacağız.”

Şankaya'nın açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi ve 30 yıldan başlayarak 40 yıla kadar uzanan kıdemleriyle emektar Yeşimliler plaketlerini aldı. Program, Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya ve plaket almaya hak kazanan tüm Yeşimlilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Çalışanlara takdim edilen 5, 10, 15, 20 ve 25 yıllık diğer kıdem ödülleri de 25 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında fabrikadaki Büyük Konferans Salonunda organize edilen törenlerle sahiplerini buldu.