Yeşim'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir destek de Yeşim Tekstil'den geldi. CEO Şenol Şankaya, kampanyaya 1 milyon TL bağışlayacaklarını ifade ederek, Türk milleti olarak el birliği içinde bu zorlu süreci de atlatacaklarını ve ihtiyaç duyulması halinde maske de üretebileceklerini kaydetti.

Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, korona virüs salgını gündemde olduğu ilk günden itibaren firmalarında gerekli temizlik ve hijyen tedbirlerini hızlıca artırıp gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını hatırlatarak, oluşturdukları kriz ekibiyle de sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ve hükümet kanadından gelen her türlü açıklamaya uygun adımlar attıklarını kaydetti.

Bu adımlar kapsamında 30 Mart tarihinden itibaren üretime 2 hafta ara da verdiklerinin altını çizen Şankaya, “Firmamız, devletimizin korona virüsü ile mücadele kapsamında aldığı tüm kararları takip ederek, bu kararlara uygun adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biz bize yeteriz Türkiyem” sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermek adına da harekete geçtik. Yeşim Tekstil olarak biz de 1 milyon TL ile bu sürece katkı koyacağız. Geniş bir kesimde yankı bulan bu kampanyanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Dönem birlik olma dönemi. Türk milleti olarak el birliği içinde bu zorlu süreci de atlatacağız. Bu süreçte devletimizin ilgili birimleriyle de temas halindeyiz. İhtiyaç duyulduğu takdirde Sağlık Bakanlığı'nın talebi ile 6500 çalışanımızla maske üretimi yapmaya da hazırız” şeklinde konuştu.