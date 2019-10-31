Yeşimliler “Düşünme Atölyesiyle” farkındalığını arttırdı

Bilgi çağının vazgeçilmez kavramlarından olan inovasyonu destekleyen en önemli unsurlardan olan kreatif düşünme ile ilgili yeni pencereler aralamak amacıyla oluşturulan Düşünme Atölyesi, Yeşim Akademi'de gerçekleştirildi.

Yeşim Fütürizm, İnovasyon ve Teknoloji Kulübü'nün organize ettiği ve kulüp üyeleri ile tasarım, müşteri ilişkileri departmanlarının yanı sıra Ar-Ge merkezi çalışanlarının da katıldığı workshop'a Eğitmen Yazar Tufan Ata Türkyılmaz konuşmacı olarak konuk oldu.

Etkinliğin açılışında söz alan Yeşim Fütürizm, İnovasyon ve Teknoloji Kulübü Lideri Neslihan Cingü, söz konusu etkinlik kapsamında Yeşim Tekstil'e gelerek değerli bilgilerini paylaşan Tufan Ata Türkyılmaz'a teşekkür ederek, etkinlik sonunda yapacakları workshop ile katılımcıların fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri bir platform elde edeceklerini söyledi.

Cingü'nün ardından söz alan Tufan Ata Türkyılmaz da bir sunum gerçekleştirdi. Türkyılmaz sunumunda yenilikte sınır var mı, buluş ve yenilik nedir, firmaların yenilikçi olması, firmaları daha ileriye neler taşır ya da neler engeller, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik, geleceğin tekstili, atık yönetimi ve geri dönüşümün önemi gibi konu başlıkları hakkında bilgi verdi.

Türkyılmaz'ın sunumunun ardından iyileştirme yöntemi, devrimci yöntem, farklı bakış açısı yöntemi gibi başlıkları kapsayan düşünme metotları workshopuna geçildi.

Workshopa katılan katılımcılar 6 takıma ayrıldı ve farklı yöntemleri kullanarak yeni fikirler geliştirme ve farkındalıklarını arttırma şansı buldu.