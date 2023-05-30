Yeşimspor “U11”de namağlup şampiyon

Sezon boyunca hiç yenilgi almayan minikler, U-11 Erkekler Ligi'nde namağlup şampiyon olarak yeni bir başarıya daha imza attı.

Bursa U-11 Erkekler Ligi'nin son maçında MG Spor Kulübü'nü yenerek 2022-2023 sezonunu namağlup kapatan Yeşimspor, Uğur Siper'in antrenörlüğünde 13'te 13 yaparak Bursa Şampiyonu oldu.

Türk basketboluna nitelikli oyuncular kazandırma ilkesiyle çalıştıklarını belirten Yeşimspor Kulüp Direktörü ve Basketbol Baş Antrenörü Cem Çağal, “Yeşimspor olarak Türkiye'de fark oluşturma hedefiyle uzun yıllardır alt yapımızdan sporcular yetiştiriyoruz. Elde ettiğimiz galibiyet serisi sonrası gelen namağlup şampiyonluğun da bu hedefimizin bir yansıması olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.