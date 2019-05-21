Yetim çocuklar kardeşlik sofrasında buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin, her yıl ramazan ayının 15'inde Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlediği geleneksel yetim iftarı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Fetih Müzesi'nde verilen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, İHH Bursa Şubesi yetkilileri, yetim çocuklar ve anneleri katıldı. İftar öncesi Bursalı hayırseverler tarafından temin edilen 7 tır yardım malzemesi, dualarla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Aileleriyle birlikte 200 yetim çocuğun katıldığı iftar yemeğinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz birçok yatırımın yanında, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz de var. Birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine, yardımlaşmaya, dayanışmaya yönelik gerek yurt içi gerek yurt dışında çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün de böyle önemli bir programda, sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sadece Osmangazi ve Bursa için değil, tüm insanlık adına hizmet ürettiklerini ifade eden Dündar, “İftar sofrasında buluştuğumuz gibi diğer zamanlarda birlikteliğimizi sergileyebiliyorsak, rabbim bize tüm güzellikleri lütuf eder. Bizler, bu vesileyle 9 yıldır İHH ile birlikte iftar programları yapıyoruz. Öğrenciler ile birlikte olarak, kardeşlik sofraları kuruyoruz. Şükredelim ki, bu güzellikler tüm yıla yayılsın. Birlikte iftar sofrasını paylaştığımız çocuklarımıza hayatlarında başarılar diliyor, ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum” diye konuştu.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da, dünyada 400 milyona yakın yetimin bulunduğuna dikkat çekerek, “Savaşların olmadığı ve zulmün ortadan kalktığı bir dünya istiyoruz. Bunun için de her alanda gayretlerimizi göstermeye çalışıyoruz. İnşallah Ramazan ayı bu yavrularımızın sıkıntılarından kurtulmalarına vesile olur. İHH olarak Ramazan ayında 160 ülkeye giderek oradaki yetimlerle, mazlumlarla hemhal olduk. Allah'a hamdolsun ki, bizleri yetimlerle beraber kıldı, onların dertleriyle dertlendirdi” dedi.

Konuşmalarının ardından Kaptan, programa katkılarından dolayı Dündar'a çocuklar ile birlikte teşekkür plaketi verdi. Fetih Müzesi'nde verilen okçuluk eğitimine katılan çocuklara Dündar da eşlik ederken, yetim çocuklar doyasıya eğlendi.