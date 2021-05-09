Yetim çocukların yüzü gülecek

Bursa'nın 17 ilçesindeki yetkililer vasıtasıyla yetimlere bayramlık ve ailelerine gıda yardımı yapıldı.

Arife çiçekleri projesiyle Bursa'daki bin 400 çocuğa ulaşan Bursa İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Şubesi, Ramazan bayramından sonrada yardımlarını aralıksız devam ettirmeyi hedefliyor. Kurban bayramına kadar 5 bin çocuğa ulaşmayı düşündüklerini belirten Bursa İl Müftüsü İzani Turan, "Bayrama 3 gün kala böyle güzel bir yardıma vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu faaliyete öncülük eden herkesi tebrik ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Topluma yönelik olarak yapmış olduğumuz hizmetlerimiz küçük bir bölümünü teşkil etmektedir. Yetimin başını okşamak, onları kendi evlatlarımız bayram sevincine ortak etmek çok önemlidir" dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından, ilçelerden gelen vakıf yetkilileri yetim çocuklar için hazırlanan bayramlı poşetleri alarak yola çıktı.