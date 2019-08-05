Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır

Osmangazi Belediyesi'nin Yiğitali Mahallesi'nde inşa ettiği modern hizmet binası inşaatı tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı Yiğitali Hizmet Binası, önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Toplam 128 metrekare alan üzerine inşa edilen Yiğitali Hizmet Binası'nda muhtarlık, kahvehane ve misafirhane yer alıyor. Temeli geçtiğimiz mart ayında atılan hizmet binasının inşaatı tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere olan Yiğitali Hizmet Binası, önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile birlikte hizmete açılacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yiğitali'nin Bursa'nın en güzel mahallelerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, hizmet binasının bu güzel mahalleye değer katacağını söyledi.

Osmangazi'de merkezden en uç noktaya kadar hizmet götürdüklerini dile getiren Dündar, “Köylerimize ayrı bir önem veriyoruz. Köylerimize hizmet binaları yaptık, meydanlar inşa ettik ve camilerin etrafını açtık. Yiğitali Mahallemize de çeşitli hizmetlerde bulunduk. Caminin yanında yer alan eski binayı yıkarak modern hizmet binası inşa ettik. Bu hizmet binasında kıraathane ile birlikte muhtarlık binası ve misafirhane yer alacak. Hizmet binasında misafirhane olması, bu köyümüzün misafirperverliğini de gösteriyor. Bu, güzel bir gelenek. Çevre düzenleme çalışmalarının bitmesinin ardından bu hizmet binasının açılışını gerçekleştireceğiz. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.