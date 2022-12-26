Yiğitler dönüşümünde ikinci etap başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yıldırım'a değer katacak Yiğitler-Esenevler-75. Yıl Kentsel Dönüşümünde birinci etap inşaatları hızla yükselirken, projenin ikinci etabı da gayrimenkul karşılığı uzlaşma sağlanan hak sahiplerine ait binaların yıkımıyla başladı. Bu yıkımlarla Erdoğan Caddesi ile 2. Cadde bağlantı yolları ulaşıma açılarak, ilçenin önemli ulaşım aksları Ankara Yolu Esenevler Kavşağı'na bağlanmış olacak.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içinde yıpranan fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarını iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde ilk etap inşaatları hızla yükseliyor. Zemin artı 7 kat olarak, 4 bloktan oluşan, toplam 104 daire ve 17 dükkanın yapılacağı 1. etapta hak sahibi vatandaşlara, toplam 65 daire ve 2 dükkan verilecek.

İkinci etap başladı

Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan, 3 etabın da tamamlanmasıyla toplamda 500 konutun inşa edileceği projenin ikinci etabı, gayrimenkul karşılığı uzlaşma sağlanan hak sahiplerine ait binaların yıkımı ile başladı. Bu yıkımlarla Erdoğan Caddesi ile 2. Cadde bağlantı yolları ulaşıma açılarak, ilçenin önemli ulaşım aksları Ankara Yolu Esenevler Kavşağı'na bağlanmış olacak. Proje çerçevesinde Erdoğan Caddesi ile Esenevler Kavşağı arasındaki yolda kalan 23 bina sahibi ile yapılan görüşmeler sonucunda 16 hak sahibi ile uzlaşma sağlandı. Anlaşma sağlanamayan 7 bina ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanırken, kamulaştırılan 3 binanın yıkım çalışmasına başlandı. Kalan binaların kamulaştırma işlemleri devam ederken, projenin ikinci etabı, bölgede yeni bir ulaşım alternatifi olması bakımından büyük önem taşıyor.

Yıldırım'a değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kaçak ve çarpık yapılaşma yoğunluğunun fazla olduğu Yıldırım'da hayata geçirilen projenin bölgedeki yapılacak diğer dönüşümlere de örnek teşkil edeceğini söyledi. Birinci etapta inşaatların hızla yükseldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “İkinci etap, kentleşmenin yanında bölgede ulaşımın nefes alması bakımından da büyük önem taşıyor. Bu yıkımlarla Erdoğan Caddesi, Ankara Yolu üzerindeki Esenevler Kavşağı'na bağlanmış olacak. Bu süreci, vatandaş odaklı anlayışla, kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı model ile başlattık ve öyle devam ediyoruz. Proje, hem Yıldırım'a değer katacak hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek” dedi.