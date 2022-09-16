Yııldırım'da kütüphanesiz okul kalmayacak

Yıldırım Belediyesi, ‘Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi çerçevesinde ilçedeki okulların kütüphanelerine 5 bin kitap bağışladı.

Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanyada yerini aldı. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırmak, kütüphanesi olan okulların ise içeriklerinin zenginleştirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde Yıldırım Belediyesi ilçedeki 122 okula kitap bağışında bulunmanın yanı sıra okulların kütüphanelerinin eksiklerinin giderilmesi noktasında da destek verecek.

Gençler geleceğimiz

Yıldırım'da 125 binin üzerinde öğrenci olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu Türkiye'deki birçok ilçenin nüfusundan daha fazla. Bu kadar gencimiz olması bizim için büyük bir güç olsa da aynı zamanda bizim için önemli bir sorumluluk. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin milli manevi değerleri özümsemiş, ülkemizin ve milletimizin sorumluluğunu alabilecek bireyler olarak yetişmesi ancak okumak, öğrenmek ve keşfetmekle mümkündür. Biz de evlatlarımıza bu minvalde katkı sağlamak için projeler gerçekleştiriyoruz. Bursa'nın en modern ve işlevsel kütüphanelerinden Mümine Şermet Uyumayan Kütüphanesi'ni şehrimize kazandırarak gençlerimizin istifadesine sunduk. 7 gün 24 saat açık olan kütüphanemiz 19 ayda 325 bin ziyaretçi ağırladı. Yine kısa süre içerisinde Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanemizi hizmete açacağız. Yeni başlayan eğitim öğretim yılı öncesinde ‘Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor' projemiz ile öğrencilerimize 250 bin liralık kırtasiye desteğinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' çerçevesinde 122 okulumuza 5 bin kitap bağışlıyoruz ve bu desteğimiz yıl boyunca devam edecek” diye konuştu.