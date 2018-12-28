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"Yıl başında ağaç kesme fidan dik" kampanyası

Bursa’nın Keles ilçesinde, Orman İşletmesi, "Yıl başında ağaç kesme fidan dik" kampayası başlattı.

Bursa'nın Keles ilçesinde, Orman İşletmesi, "Yıl başında ağaç kesme fidan dik" kampayası başlattı.


BursaKeles Orman İşletme Müdürlüğü yeni yıl yaklaştığında genç fidanların kesilerek süslenmesini önlemek için kampanya başlattı. İşletme Müdürü Özgen Dursun, "Yeni yılın gelmesiyle her yıl genç fidanlar kesilmekte ve süslenmekte. Bunu önlemek için bizler de ''Ağaç kesme fidan dik'' başlığı altında kampanya düzenledik. Değişik türden fidanlar dağıtarak toplumun ilgisini çektiğimizi düşünüyoruz. Toplam 520 adet fidan dağııtık" dedi.


Merkez Cuma Camii önünde işletme personelleri halka fidan dağıttı.

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