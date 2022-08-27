‘YIL-MEK' kapılarını açıyor

Gitar, bağlama, ney, resim gibi branşlarda ücretsiz eğitim veren ‘YIL-MEK 'te yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

Yıldırım Belediyesi, tüm vatandaşları sanatla buluşturmak, yeteneklerini ortaya koymak ve hayallerini gerçekleştirmek için Yıldırım Meslek Edindirme Kursları'nda onlarca dalda sanat ve meslek kursu veriyor. Alanlarında usta eğitmenler eşliğinde kursiyerlere; gitar, bağlama, keman, ney, piyano, koro, gibi müzik ile ilgili kursların yanı sıra; drama, diksiyon, tiyatro, edebiyat, fotoğraf ve halk oyunları alanlarında da eğitimler veriliyor. El becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek isteyenler ise el sanatları alanında tezhip, hüsn-i hat, minyatür, resim atölyesi gibi kurslarda eğitim alabiliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK'te ‘Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi', ‘Müzik Eğitimleri', ‘Dil Eğitimleri', ‘El Sanatları ve Hobi Eğitimleri', ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri', ve ‘Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 103 branşta eğitim verileceğini belirtti.