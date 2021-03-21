YIL-MEK'te yüz yüze eğitimler başladı

Yıldırım Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerinden en önemlisi YIL-MEK. Ücretsiz meslek edindirme kursları, açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın kişiye hizmet verdi. Kurslar sayesinde birçok sayıda vatandaş meslek öğrenip iş sahibi olurken, hobi edinen ve sosyalleşerek hayata katılanlar da YIL-MEK'in sosyal yaşama olan faydasını ortaya koyuyor. Pandemi sürecinde eğitimlerin online devam ettiği YIL-MEK'te kontrollü normalleşme kararları ile birlikte yüz yüze eğitimler başladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kişisel gelişim eğitimleri, dil eğitimleri, müzik eğitimleri, geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlar eğitimleri, el sanatları ve hobi eğitimleri ile ilçedeki vatandaşların sosyalleşebileceği, kendileri için artı değer sağlayabileceği bu ortamlara tüm hemşehrilerinin katılmasını önerdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kontrollü normalleşme ile birlikte alınan kararlara uygun şekilde hizmet verildiği belirterek, bu dönem 33 branşta 1000'in üzerinde vatandaşın eğitim alacağını söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, “Yeni dönemde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kontenjanla kayıtlar aldık ve sıkı tedbirler alarak yüz yüze eğitimlerimizi başlattık. Yeni dönemin tüm kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Resimden filografiye, işaret dilinden kemana, pastacılıktan Arnavutçaya kadar birçok eğitim programını hemşerilerimize sunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.